Нефть дешевеет на данных Минэнерго США о росте запасов в стране, Brent - $43,88 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после публикации отчета министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $43,88 за баррель, что на $0,44 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,43 (1,03%) - до $41,49 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросли на 4,892 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.
Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,073 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,375 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.
Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.
Помимо этого, на настроения инвесторов влияет информация о напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.
Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.
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