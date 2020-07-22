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Бизнес и законодательство 22.07.2020 19:43

Золото движется к рекорду на фоне роста напряженности между США и Китаем

Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе по состоянию на 18:00 мск растет на Comex на 0,6%, до $1854,7 за унцию.

Для сравнения, исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован в августе 2011 года - $1891,9.

"Золото привлекает денежные потоки, когда реальные процентные ставки снижаются и когда усиливается политическая напряженность, поэтому текущее положение на рынке - идеальный рецепт для роста в среднесрочной перспективе", - цитирует MarketWatch аналитиков BK Asset Management.

Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Новости на геополитическом фронте наверняка отразятся на отношении инвесторов к риску: возникает обеспокоенность, что политические трения могут помешать глобальному восстановлению после пандемии, особенно если риторика станет более резкой, поясняют аналитики BK Asset Management.

"Драгоценные металлы дорожают на фоне ослабления доллара и укрепления евро после того, как был одобрен пакет фискальных мер поддержки экономики ЕС на 750 млрд евро, - добавляют аналитики Sberbank CIB. - На этом информационном фоне резко повысился спрос на "защитные активы", которые потенциально могут давать более высокую доходность".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]