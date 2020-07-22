Золото движется к рекорду на фоне роста напряженности между США и Китаем

Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе по состоянию на 18:00 мск растет на Comex на 0,6%, до $1854,7 за унцию.
Для сравнения, исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован в августе 2011 года - $1891,9.
"Золото привлекает денежные потоки, когда реальные процентные ставки снижаются и когда усиливается политическая напряженность, поэтому текущее положение на рынке - идеальный рецепт для роста в среднесрочной перспективе", - цитирует MarketWatch аналитиков BK Asset Management.
Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.
Новости на геополитическом фронте наверняка отразятся на отношении инвесторов к риску: возникает обеспокоенность, что политические трения могут помешать глобальному восстановлению после пандемии, особенно если риторика станет более резкой, поясняют аналитики BK Asset Management.
"Драгоценные металлы дорожают на фоне ослабления доллара и укрепления евро после того, как был одобрен пакет фискальных мер поддержки экономики ЕС на 750 млрд евро, - добавляют аналитики Sberbank CIB. - На этом информационном фоне резко повысился спрос на "защитные активы", которые потенциально могут давать более высокую доходность".
ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении
Посол США в Азербайджане вызван в МИД, в связи с событиями в Лос-Анджелесе
В центре Кишинева армяне устроили провокацию против азербайджанцев, возникла потасовка
Минздрав Белоруссии обсуждает создание вакцины против коронавируса с американской компанией
ВОЗ призывает страны сфокусироваться на борьбе с COVID-19, а не на критике организации
Президент Азербайджана утвердил план по борьбе с торговлей людьми до 2025 года
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
Проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы необходимо улучшить - глава Европарламента
Большая часть зарубежной финпомощи Киргизии пойдет на восстановление экономики и льготные кредиты - вице-премьер
Помпео и премьер Дании обсудили сотрудничество в Арктике и Китай - госдеп
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) запустил выдачу кредитов через Facebook
Уважаемые работники средств массовой информации Азербайджана!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб