ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении

Подразделениями ПВО Азербайджана уничтожили в среду очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "X-55" ВС Армении, сообщает министерство обороны.
«Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический БПЛА «X-55», предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана», отмечается в сообщении.
Это 3-й по счету вражеский БПЛА, уничтоженный за последние два дня.
Б.Рустамбеков
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