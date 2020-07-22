ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении

Подразделениями ПВО Азербайджана уничтожили в среду очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "X-55" ВС Армении, сообщает министерство обороны.

«Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический БПЛА «X-55», предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана», отмечается в сообщении.

Это 3-й по счету вражеский БПЛА, уничтоженный за последние два дня.

Б.Рустамбеков