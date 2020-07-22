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Карабахский конфликт 22.07.2020 20:28

ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении

Подразделениями ПВО Азербайджана уничтожили в среду очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "X-55" ВС Армении, сообщает министерство обороны.

«Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический БПЛА «X-55», предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана», отмечается в сообщении.

Это 3-й по счету вражеский БПЛА, уничтоженный за последние два дня.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, БПЛА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]