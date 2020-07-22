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Карабахский конфликт 22.07.2020 21:18

Статус-кво по Карабаху не может длиться вечно - генсек ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Генсек ООН, прежде всего, выразил обеспокоенность по поводу военных столкновений на армяно-азербайджанской границе и выразил сожаление по поводу гибели людей. В то же время он отметил, что статус-кво на переговорах по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту не может длиться вечно, и призвал к прекращению военных действий и продолжению переговоров», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Алиев поблагодарил генерального секретаря ООН за телефонный звонок и личное внимание к событиям на границе.

Глава государства сказал, что армянская сторона обстреляла не только азербайджанских военных, но и азербайджанские села, в результате чего наряду с военными погиб и 76-летний мирный житель. В результате адекватного ответа азербайджанской армии атака армян была предотвращена, и в настоящее время ситуация относительно стабильна. Алиев подчеркнул, что столкновения произошли далеко от оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов, и что у Азербайджана нет военных целей в Армении.

«Мы просто должны защищать наши территории и наших людей»,- сказал президент.

«Глава государства согласился с мнением генсека ООН о том, что статус-кво не может длиться вечно, отметив, что Азербайджан всегда занимал конструктивную позицию за столом переговоров. Однако заявление премьер-министра Армении о том, что «Нагорный Карабах - это Армения», и его заявление о том, что «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом, а не с Арменией», серьезно ставят под угрозу переговорный процесс», - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Армения в течение почти 30 лет игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к немедленному и безоговорочному выводу вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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