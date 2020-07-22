Боррель призвал Баку и Ереван прекратить конфронтацию

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в среду трехсторонний телефонный разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"В ходе этого разговора Жозеп Боррель призвал обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию и воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, в частности, от любых дальнейших угроз критической инфраструктуре в регионе. Он подчеркнул, что все региональные субъекты должны содействовать этой мирной цели", - говорится в коммюнике ЕВС.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам выразил соболезнования семьям погибших в вооруженном столкновении и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Боррель "призвал обе стороны подтвердить свою приверженность прекращению огня и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации".
Глава европейской дипломатии отметил, что в этом контексте Азербайджан и Армения должны использовать механизм прямого общения, установленный формат во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ.
Высокий представитель ЕС указал на необходимость конструктивного возобновления участия сторон в предметных переговорах по ключевым аспектам урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей. Как отмечается в коммюнике, "оба министра согласились с этим".
Боррель также подчеркнул "настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия".
Он заявил о готовности продолжать взаимодействие с обеими сторонами и поручил специальному представителю ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии продолжать поддерживать тесные контакты с ними и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
В сообщении ЕВС отмечается, что это была первая инициатива трехстороннего контакта Борреля с главами МИД Азербайджана и Армении.
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