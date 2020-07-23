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Дальнее зарубежье 23.07.2020 11:10

В США осудили удар афганских ВВС, жертвами которого стали мирные жители

С Власти США осуждают авиаудар, нанесенный ВВС Афганистана в провинции Герат, и призывают к немедленному началу мирных переговоров.

"В Герате фотографии и свидетельства очевидцев свидетельствуют о том, что многие гражданские лица, включая детей, стали жертвами афганского авиаудара. Мы осуждаем это нападение и поддерживаем расследование", - написал в своем твиттере спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Точно так же мы сожалеем о недавних нападениях талибов, в результате которых погибло много афганцев", - подчеркнул спецпредставитель США по Афганистану.

Он отметил, что "афганский народ хочет немедленного начала мирных переговоров и урегулирования, отвечающего его интересам".

"Вместо того, чтобы тормозить этот процесс, мы настоятельно призываем все стороны сдерживать насилие, защищать гражданское население и проявлять необходимую сдержанность, поскольку начало внутриафганских переговоров так близко", - добавил Халилзад.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате авиаударов в провинции Герат в Афганистане погибли 45 человек, в том числе гражданские лица и боевики движения "Талибан".

Отмечается, что среди погибших, по меньшей мере, восемь мирных жителей. Еще 12 гражданских получили ранения.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, АВИАУДАР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]