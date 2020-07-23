Отношения Сеула и Пхеньяна должны развиваться вне зависимости от прогресса в переговорах о денуклеаризации - кандидат на пост министра

Межкорейские отношения должны продвигаться вперед независимо от прогресса в переговорах о денуклеаризации между Северной Кореей и США, заявил в Сеуле в четверг кандидат на пост министра по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен.
"Поезд мира на Корейском полуострове должен идти по двум путям - отношения между двумя Кореями и отношения между Северной Кореей и США. Даже если отношения между Северной Кореей и США останутся в тупике, межкорейские отношения должны неуклонно двигаться вперед, преследуя свои собственные задачи", - заявил Ли Ин Ен в ходе слушаний по его утверждению на пост министра.
Он призвал Пхеньян воздержаться от провокаций и вновь сесть за стол переговоров.
"Юг и Север должны снова сесть лицом к лицу. Подтверждая свое взаимное доверие и выполняя обещания, они должны перезапустить остановленные часы Корейского полуострова", - отметил кандидат на пост министра.
Ли Ин Ен подчеркнул, что есть много областей, в которых две Кореи могут работать вместе, несмотря на международные санкции.
В частности, это взаимодействие в гуманитарной сфере, вопросы, связанные с обеспечением Севера продовольствием и медикаментами, а также касающиеся воссоединения семей, разлученных Корейской войной 1950-53 годов.
Кандидат на пост министра по делам объединения двух Корей должен пройти через парламентские слушания. Однако данная процедура является в значительной степени формальностью, так как Национальное собрание может только выразить свое мнение о кандидатуре, но не имеет права отклонить ее.
Межкорейские отношения зашли в тупик после саммита без сделки между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в феврале прошлого года. С тех пор Пхеньян никак не отреагировал на предложение Сеула об обмене мнениями и переговорах.
Отношения стали еще более напряженными после того, как Север взорвал совместное отделение связи в своем пограничном городе Кэсон в прошлом месяце из-за антипхеньянских листовок, отправленных активистами в Южной Корее.
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