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Дальнее зарубежье 23.07.2020 10:22

Отношения Сеула и Пхеньяна должны развиваться вне зависимости от прогресса в переговорах о денуклеаризации - кандидат на пост министра

Межкорейские отношения должны продвигаться вперед независимо от прогресса в переговорах о денуклеаризации между Северной Кореей и США, заявил в Сеуле в четверг кандидат на пост министра по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен.

"Поезд мира на Корейском полуострове должен идти по двум путям - отношения между двумя Кореями и отношения между Северной Кореей и США. Даже если отношения между Северной Кореей и США останутся в тупике, межкорейские отношения должны неуклонно двигаться вперед, преследуя свои собственные задачи", - заявил Ли Ин Ен в ходе слушаний по его утверждению на пост министра.

Он призвал Пхеньян воздержаться от провокаций и вновь сесть за стол переговоров.

"Юг и Север должны снова сесть лицом к лицу. Подтверждая свое взаимное доверие и выполняя обещания, они должны перезапустить остановленные часы Корейского полуострова", - отметил кандидат на пост министра.

Ли Ин Ен подчеркнул, что есть много областей, в которых две Кореи могут работать вместе, несмотря на международные санкции.

В частности, это взаимодействие в гуманитарной сфере, вопросы, связанные с обеспечением Севера продовольствием и медикаментами, а также касающиеся воссоединения семей, разлученных Корейской войной 1950-53 годов.

Кандидат на пост министра по делам объединения двух Корей должен пройти через парламентские слушания. Однако данная процедура является в значительной степени формальностью, так как Национальное собрание может только выразить свое мнение о кандидатуре, но не имеет права отклонить ее.

Межкорейские отношения зашли в тупик после саммита без сделки между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в феврале прошлого года. С тех пор Пхеньян никак не отреагировал на предложение Сеула об обмене мнениями и переговорах.

Отношения стали еще более напряженными после того, как Север взорвал совместное отделение связи в своем пограничном городе Кэсон в прошлом месяце из-за антипхеньянских листовок, отправленных активистами в Южной Корее.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]