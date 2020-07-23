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Дальнее зарубежье 23.07.2020 10:54

Нью-Дели удовлетворен прогрессом в военно-техническом сотрудничестве с Москвой - посол Индии в РФ

Военно-техническое сотрудничество с Россией отвечает интересам национальной безопасности Индии, при этом в Нью-Дели довольны прогрессом в этой области, заявил посол Индии в РФ Венкатеш Варма.

"Мы полностью удовлетворены прогрессом в нашем военно-техническом сотрудничестве с Россией и быстрой поставкой вооружений, так что с нетерпением ждем визита министра обороны Сергея Шойгу в Индию ближе к концу этого года", - сказал Варма в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Отвечая на вопрос издания, как влияет на отношения с Москвой активное наращивание Нью-Дели военно-технического сотрудничества с Вашингтоном, посол отметил, что "у Индии стратегическое партнерство с США и сотрудничество по глобальным вопросам", при этом "Индия проводит независимую внешнюю политику".

"Мы никогда не присоединялись ни к какому альянсу и не будем делать этого в будущем. Мы принимаем самостоятельные решения в отношении оборонных закупок, и я не вижу противоречий между непрерывным развитием оборонных отношений Индии с Россией и с США", - подчеркнул Варма.

"Между Индией и Россией сложились традиционные дружеские и партнерские отношения. Наше военное сотрудничество с РФ постоянно, учитывая интересы Индии в области национальной безопасности", - добавил дипломат в беседе с газетой.

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет $14,5 млрд, констатировали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]