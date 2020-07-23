Нью-Дели удовлетворен прогрессом в военно-техническом сотрудничестве с Москвой - посол Индии в РФ

Военно-техническое сотрудничество с Россией отвечает интересам национальной безопасности Индии, при этом в Нью-Дели довольны прогрессом в этой области, заявил посол Индии в РФ Венкатеш Варма.
"Мы полностью удовлетворены прогрессом в нашем военно-техническом сотрудничестве с Россией и быстрой поставкой вооружений, так что с нетерпением ждем визита министра обороны Сергея Шойгу в Индию ближе к концу этого года", - сказал Варма в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".
Отвечая на вопрос издания, как влияет на отношения с Москвой активное наращивание Нью-Дели военно-технического сотрудничества с Вашингтоном, посол отметил, что "у Индии стратегическое партнерство с США и сотрудничество по глобальным вопросам", при этом "Индия проводит независимую внешнюю политику".
"Мы никогда не присоединялись ни к какому альянсу и не будем делать этого в будущем. Мы принимаем самостоятельные решения в отношении оборонных закупок, и я не вижу противоречий между непрерывным развитием оборонных отношений Индии с Россией и с США", - подчеркнул Варма.
"Между Индией и Россией сложились традиционные дружеские и партнерские отношения. Наше военное сотрудничество с РФ постоянно, учитывая интересы Индии в области национальной безопасности", - добавил дипломат в беседе с газетой.
Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет $14,5 млрд, констатировали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.
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