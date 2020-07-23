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СНГ 23.07.2020 11:44

Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 132 тыс., число летальных исходов достигло 1 тыс. 936 человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 3021 и достигло 132 тыс. 671, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 2 тыс. 870 и достигло 80 тыс. 624 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 1 тыс. 936 человек (+50 человек за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 646 и достигло 76 тыс. 799, сообщила в четверг межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По ее данным, за минувший день в стране были выявлены 868 активных заражения COVID-19 и еще 778 бессимптомных.

Число излечившихся от коронавируса достигло 48 тыс220 человек (+1 тыс. 430 человека за сутки).

Новые данные о летальных исходах, связанных с COVID-19 в Казахстане, не поступали. Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в стране достигло 610 человек.

Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы - 9 тыс. 851 (+216 за сутки), Атырауская область - 9 тыс. 530 (+138), Нур-Султан - 9068 (+236), а также Карагандинская область - 7 тыс. 541 (+140 за сутки) и Западно-Казахстанская область - 5031 (+99).

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 967 заражений коронавирусом COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев в стране достигло 30 тыс. 326, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в четверг.

"На 23 июля по республике зарегистрировано 967 новых случаев СOVID-19 и внебольничной пневмонии, всего 30 тыс. 326", - сказала Акматова.

По ее словам, за сутки зафиксировано 46 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 169 человек.

За сутки, по ее словам, из стационара выписаны 1 тыс. 31 пациент. Общее число выздоровевших составляет 16 тыс. 791 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 360 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 18 тыс. 531, сообщил в четверг Минздрав республики.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три человека, общее число жертв коронавируса в Узбекистане достигло 99 человек.

По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 351 и достигло 9 тыс. 872 человек.

На карантине находятся более 86 тыс. человек. В настоящее время у 100 больных состояние оценивается как тяжелое, у 27 - как крайне тяжелое. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 48 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7015, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, число жертв COVID-19 в стране достигло 58 человек (+1 за сутки).

Число излечившихся увеличилось на 54 и достигло 5 тыс. 741 человек.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в этой стране.

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Тэги: ЦЕНТРАЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]