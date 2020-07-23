В Армении за сутки 469 заражений COVID-19, скончались 10 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 469 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 36 тыс. 162, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончался 10 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 905 человек. "Из них 688 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 217 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 25 тыс. 244 человек (+478 за сутки).

За минувшие сутки в Армении сделан 1 тыс. 981 тест на COVID-19.