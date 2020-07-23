Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9687 RUR   0.0239 GBR   2.1662 TRY   0.2482

Цена на нефть

22.07   $/bbl WTI 41.90 -0.02 Brent 44.29 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.07.2020 11:01

В Армении за сутки 469 заражений COVID-19, скончались 10 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 469 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 36 тыс. 162, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончался 10 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 905 человек. "Из них 688 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 217 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 25 тыс. 244 человек (+478 за сутки).

За минувшие сутки в Армении сделан 1 тыс. 981 тест на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Премьер Армении отмечает незначительное улучшение ситуации с коронавирусом в стране В Армении за сутки выявлены 736 человек с коронавирусом, скончались 13 человек В Армении за сутки 662 новых случая Covid-19, скончались 12 человек Пашинян заявляет о массовых нарушениях масочного режима в Армении, где за сутки коронавирус выявлен у 665 человек В Армении за сутки 397 заражений коронавирусом, скончались 19 человек Пашинян заподозрил зарубежные спецслужбы в причастности к распространению дезинформации о коронавирусе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]