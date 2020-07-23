Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1085

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 12 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1085, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 724 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 247 человек. Выздоровели 911, скончались от коронавирусной инфекции 16 человек.