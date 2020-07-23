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Регион 23.07.2020 11:03

У Ирана и России взаимный интерес в сфере ВТС - посол в Москве

Тегеран заинтересован в развитии военно-технических отношении с Москвой, рассчитывает, что связи двух стран в этой сфере со временем будут крепнуть, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Республики в РФ Казем Джалали.

"Мы с Россией активно развиваем отношения в самых разных сферах, в том числе в военно-технической. В этом у наших стран взаимный интерес. У России в этой сфере большие возможности, и мы надеемся, что наши связи в этой области со временем будут только крепнуть", -сказал он.

Так Джалали ответил на вопрос о возможности активизации сотрудничества между РФ и Ираном в свете окончания действия оружейного эмбарго в отношении Тегерана осенью этого года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]