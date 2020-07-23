Профицит госбюджета Азербайджана в I полугодии составил около 1% ВВП, дефицит сводного бюджета – 1,5% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии 2020 года составил 291,9 млн манатов или 0,9% ВВП, отмечается в данных министерства финансов.
Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в отчетный период составили 12 млрд 22,7 млн манатов (исполнение составило 102,9%).
В структуре доходов поступления по линии Государственной налоговой службы составили 4 млрд 5,4 млн манатов (108,9% от прогноза), в том числе от ненефтяного сектора – 2 млрд 899,5 млн манатов (рост на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) или 72,4% всех сборов по линии ведомства.
Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в отчетный период составили 2 млрд 19,3 млн манатов (105,1% от прогноза).
Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 5 млрд 675 млн манатов, прочие доходы – 56,6 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 266,4 млн манатов.
Во II-ом квартале поступления в госбюджет составили 4 млрд 211,7 млн манатов.
Расходы госбюджета за январь-июнь 2020 года составили 11 млрд 730,8 млн манатов (рост на 7,1%).
Социальные расходы составили 4 млрд 984,4 млн манатов или 42,5% всех расходов госбюджета за отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 26,1%.
Текущие расходы госбюджета в первом полугодии составили 8 млрд 298,2 млн манатов или 70,7% всех расходов госбюджета, капитальные – 2 млрд 551,9 млн манатов (21,8% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 880,7 млн манат (7,5% всех расходов).
В апреле-июне бюджетные расходы составили 6 млрд 476,2 млн манатов.
По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана за первое полугодие 2020 года составили 12 млрд 370,5 млн манатов (спад на 29,7%), расходы – 12 млрд 884,4 млн манатов (рост на 10,3%), дефицит – 513,9 млн манатов или 1,5% ВВП.
Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.
А.Мамедов
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