Суд по делу о банкротстве Standard Insurance отложен на конец июля

Бакинский коммерческий суд перенес рассмотрение дела о банкротстве страховой компании Standard Insurance на конец июля, говорится в объявлении суда.
"В связи с жестким карантинным режимом дело о банкротстве Standard Insurance будет рассмотрено 29 июля 2020 года", - отмечается в объявлении.
Рассмотрение дела переносится уже второй раз. Ранее дело должно было быть рассмотрено 23 июня, затем было перенесено на 6 июля.
Правление Центрального банка Азербайджана 19 мая приняло решение аннулировать лицензию Standard Insurance из-за проблем с капиталом и платежеспособностью.
Standard Insurance действовала на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляла услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.
А. Мамедов
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