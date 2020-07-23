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Бизнес и законодательство 23.07.2020 11:42

Суд по делу о банкротстве Standard Insurance отложен на конец июля

Бакинский коммерческий суд перенес рассмотрение дела о банкротстве страховой компании Standard Insurance на конец июля, говорится в объявлении суда.

"В связи с жестким карантинным режимом дело о банкротстве Standard Insurance будет рассмотрено 29 июля 2020 года", - отмечается в объявлении.

Рассмотрение дела переносится уже второй раз. Ранее дело должно было быть рассмотрено 23 июня, затем было перенесено на 6 июля.

Правление Центрального банка Азербайджана 19 мая приняло решение аннулировать лицензию Standard Insurance из-за проблем с капиталом и платежеспособностью.

Standard Insurance действовала на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляла услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СК, СУД, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]