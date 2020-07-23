Суд по делу о банкротстве Standard Insurance отложен на конец июля

Бакинский коммерческий суд перенес рассмотрение дела о банкротстве страховой компании Standard Insurance на конец июля, говорится в объявлении суда.

"В связи с жестким карантинным режимом дело о банкротстве Standard Insurance будет рассмотрено 29 июля 2020 года", - отмечается в объявлении.

Рассмотрение дела переносится уже второй раз. Ранее дело должно было быть рассмотрено 23 июня, затем было перенесено на 6 июля.

Правление Центрального банка Азербайджана 19 мая приняло решение аннулировать лицензию Standard Insurance из-за проблем с капиталом и платежеспособностью.

Standard Insurance действовала на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляла услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.

А. Мамедов