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СНГ 23.07.2020 12:04

Госдума направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

Госдума направит группу наблюдателей на выборы президента Белоруссии, которые назначены на 9 августа, заявил "Интерфаксу" председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Вчера было принято решение в рамках заочного заседания Совета Думы о направлении четырех наших депутатов на выборы президента Белоруссии", - сказал Калашников.

Он отметил, что это - Казбек Тайсаев (КПРФ), Павел Шперов (ЛДПР), Артем Туров ("Единая Россия") и Сергей Крючек ("Справедливая Россия").

Руководителем группы стал Тайсаев, добавил собеседник агентства.

Центризбирком Белоруссии, по состоянию на 20 июля, аккредитовал 42 856 национальных наблюдателей за президентскими выборами.

Среди них большинство представляют провластные общественные объединения - 31 186 человек. Наибольшее представительство у профсоюзов, входящих в ФПБ (8 779), Белорусского республиканского союза молодежи (6 019), республиканского общественного объединения "Белая Русь" (5 161) и Белорусского общественного объединения ветеранов (3 780). От Белорусского хельсинкского комитета аккредитованы 52 наблюдателя.

22 июля Центризбирком Белоруссии внес изменения в порядок направления национальных наблюдателей на избирательные участки во время голосования.

Как заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, сокращается до пяти число национальных наблюдателей на участке в основной день голосования, и до трех - во время досрочного голосования.

Ермошина объяснила ограничение числа наблюдателей "физической и эпидемиологической безопасностью".

Всего в Белоруссии 5 767 участков, с учетом принятого в среду ограничения на них смогут допустить 28,8 тыс. наблюдателей.

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Тэги: РОССИЯ, ДУМА, БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]