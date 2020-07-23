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ТЭК 23.07.2020 11:54

Азербайджан за 2009-2019гг удвоил поставки газа в Турцию

Доля Азербайджана в общем объеме поставок газа в Турцию в 2019 году составила 21,2%, объем поставок - 9 млрд 585 млн кубометров, отмечается в отчете отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK) за 2019 год.

Согласно данным отчета, в 2019 году общий объем импорта газа в Турцию составил 45 млн 211 млн, что на 10,08% ниже показателя 2018 года. При этом экспорт азербайджанского газа в минувшем году составил 9 млрд 585 млн кубометров (рост на 27,3 по сравнению с 2018 годом), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом доля азербайджанского газа в общем объеме экспорта газа в Турцию в 2019 году составила 21,2%: увеличилась на 6,23 процентных пункта от показателя 2018 года (14,97%) и на 7,37 процентных пункта от показателя 2009 года (13,83%).

По объемам поставок газа в Турцию в 2019 году Азербайджан занял второе место после России, на долю которой пришлось 33,6% всех поставок, на третьем месте – Иран (17,11%).

По данным отчета, в 2019 году по сравнению с 2009 годом Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию в 1,93 раза.

В целом за 2009-2019гг Азербайджан поставил в Турцию 63 млрд 265 млн кубометров газа.

Как сообщалось, в Турцию Азербайджан поставляет газ только с месторождения Шах-Дениз. Поставки осуществляются с июля 2007 года.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alpha» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]