Пассажироперевозки в Азербайджане из-за COVID-19 в I полугодии сократились на 29%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом полугодии 2020 года составил 689,971 млн человек, что на 28,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 323,3 тыс. человек (спад на 16,1%), морским транспортом – 8,7 тыс. человек (спад на 2,2%), воздушным транспортом – 446,8 тыс. человек (спад на 60,4%), метро – 64 млн 106 тыс. человек (спад на 45%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июне 2020 года перевезено 624,1 млн пассажиров (спад на 26,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 600,199 млн пассажиров (спад на 26,3%), такси – 23,886 млн человек (спад на 29,3%).
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, Азербайджан со второй половины марта приостановил осуществление авиарейсов. Кроме этого, в марте были приостановлены перевозки по метро, автобусами в регионы страны, существенно ограничены перевозки пассажиров по железной дороге.
Работа метрополитена в Баку была возобновлена 9 мая, но из-за роста числа зараженных COVID-19 метрополитен вновь приостановил работу с 4 июля.
Б.Рустамбеков
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