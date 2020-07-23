Мишустин не знает, как заразился коронавирусом

Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
"Вирус не выбирает должности. Он, к сожалению, очень опасен. Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, как получилось, что он заболел.
Комментируя слова ведущего о том, что ему удалось быстро выздороветь, премьер назвал процесс своего излечения "непростой историей".
"Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", - это не совсем так, это был достаточно непростой процесс", - добавил он.
При этом глава правительства заметил, что, как только стал себя лучше чувствовать, сразу вернулся к работе.
"Хочу сказать, что огромную роль в том, что Вы назвали быстрым выздоровлением, сыграли врачи", - сказал Мишустин.
Премьер признался, что трепетно относится к врачам, так как его мать была медицинской сестрой, и он с детства был окружен медицинскими работниками. "Больше того, я даже собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была", - рассказал Мишустин.
Он поблагодарил всех медиков, помогающих бороться с COVID-19. "Дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", - добавил Мишустин.
30 апреля у Мишустина был выявлен коронавирус, о чем он сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, а затем отправился в медучреждение. Указом президента исполняющим обязанности главы правительства в тот же день был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов на время отсутствия Мишустина.
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