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СНГ 23.07.2020 15:18

Мишустин не знает, как заразился коронавирусом

Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.

"Вирус не выбирает должности. Он, к сожалению, очень опасен. Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, как получилось, что он заболел.

Комментируя слова ведущего о том, что ему удалось быстро выздороветь, премьер назвал процесс своего излечения "непростой историей".

"Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", - это не совсем так, это был достаточно непростой процесс", - добавил он.

При этом глава правительства заметил, что, как только стал себя лучше чувствовать, сразу вернулся к работе.

"Хочу сказать, что огромную роль в том, что Вы назвали быстрым выздоровлением, сыграли врачи", - сказал Мишустин.

Премьер признался, что трепетно относится к врачам, так как его мать была медицинской сестрой, и он с детства был окружен медицинскими работниками. "Больше того, я даже собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была", - рассказал Мишустин.

Он поблагодарил всех медиков, помогающих бороться с COVID-19. "Дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", - добавил Мишустин.

30 апреля у Мишустина был выявлен коронавирус, о чем он сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, а затем отправился в медучреждение. Указом президента исполняющим обязанности главы правительства в тот же день был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов на время отсутствия Мишустина.

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Тэги: РОССИЯ, МИШУСТИН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]