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Бизнес и законодательство 23.07.2020 15:28

Coca-Cola планирует сокращать зомби-бренды на фоне падения выручки

Американская Coca-Cola Co. намерена отказаться от некоторых отстающих по темпам роста брендов, которые глава компании Джеймс Куинси называет "зомби-брендами", и сфокусироваться на более успешных продуктах.

По словам Куинси, на которые ссылается Financial Times, более половины из 400 брендов компании ограничены одним рынком и растут медленнее среднего уровня группы.

"Мы будем отдавать приоритет меньшему количеству более крупных и сильных брендов", - сказал он.

Ранее Coca-Cola сообщила о закрытии своей "дочки" Odwalla, специализирующейся на производстве соков. Coca-Cola планирует прекратить поставки продукции этого бренда в магазины в конце июля, пишет The Wall Street Journal. Это решение приведет к сокращению 300 рабочих мест.

Coca-Cola приобрела Odwalla в 2001 году за $181 млн.

"Это дает нам гибкость, чтобы поддерживать инвестиции в такие бренды, как Minute Maid и Simply, и наращивать рост таких новичков, как Topo Chico", - добавил Куинси.

Coca-Cola приобрела бренд газированной воды Topo Chico в 2017 году. По словам Куинси, компания сконцентрировалась на категории газированных напитков в Китае и зафиксировала квартальный рост объема продаж на 14%.

Во втором квартале Coca-Cola зафиксировала падение выручки на 28%. На показатель повлияло падение продаж на стадионах и в кинотеатрах, которые были временно закрыты из-за коронавируса.

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Тэги: США, COCA-COLA, БРЕНДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]