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Дальнее зарубежье 23.07.2020 15:47

Введение временного базового дохода для самых нуждающихся в мире позволит замедлить распространение COVID-19 - ООН

Срочное введение временного базового дохода для самых нуждающихся людей в развивающихся странах мира поможет, среди прочего, замедлить рост числа случаев заражения COVID-19, говорится в докладе Программы развития ООН, опубликованном на ее сайте.

"Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. Введение временного базового дохода для самых бедных людей в мире является одним из вариантов", - заявил администратор программы Ахим Штайнер.

Авторы доклада считают, что такая мера даст возможность почти трем миллиардам людей покупать еду и оплачивать расходы на здравоохранение и образование. Финансирование этой меры оценивается в $199 млрд в месяц, речь идет о 132 развивающихся странах.

Они отмечают, что помощь и планы восстановления экономик в мире после пандемии не могут быть предусмотрены только для крупных рынков и бизнеса. В то же время, базовый доход позволит правительствам развивающихся стран предоставить людям финансовую поддержку, чтобы они могли продолжить соблюдать изоляцию. Эта мера также призвана помочь местным экономикам стран, сохранить на плаву малый бизнес в них и замедлить распространение коронавируса.

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Тэги: ООН, КОРОНАВИРУС, ДОХОД, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]