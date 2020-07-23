Суд в Гамбурге приговорил к условному сроку бывшего охранника СС концлагеря Штуттгоф

Земельный суд Гамбурга приговорил Бруно Д., который был охранником в концлагере Штуттгоф, к двум годам условного заключения, сообщает в четверг агентство dpa.
Мужчина, которому сейчас 93 года, обвиняется в пособничестве в убийствах в 5232 случаях, защита требовала освобождения подсудимого. На момент преступлений Бруно Д. было 17 лет, поэтому его приговорили по кодексу для несовершеннолетних.
По данным стороны обвинения, с 9 августа 1944 по 26 апреля 1945 года мужчина служил охранником в концентрационном лагере под Гданьском. Обвиняемый признал этот факт, но указал, что сделал это не добровольно - он был солдатом вермахта и из-за диагностированного порока сердца был признан негодным для фронта, тогда командование направило его в концлагерь.
В своем последнем слове обвиняемый попросил прощения у выживших в концлагере людей и их родственников, на процессе присутствовало около 40 обвинителей, большинство из них - выжившие бывшие узники концлагеря. Четверо из них высказались в суде лично, еще двое передали видеообращения. Они рассказывали о ежедневных издевательствах, побоях, многочасовых построениях, казнях, голоде и эпидемии сыпного тифа.
Большинство узников лагеря Штуттгоф умерли от голода, истощения и болезней. По данным немецких СМИ, в этом лагере находились родные Клауса фон Штауффенберга, участника провалившегося покушения на Адольфа Гитлера. Обвиняемому вменили пособничество в убийствах в 5232 случаях - из этого числа 30 человек расстреляли в крематории, 200 человек погибли в газовых камерах - их отравили газом "Циклон Б". Как минимум 500 человек умерли от истощения.
Баку призвал ряд стран усилить защиту дипмиссий Азербайджана от армянских радикалов - МИД
Безопасность дипмиссий Азербайджана за рубежом будет пересмотрена – МИД
Азербайджан начал оценку ущерба, причиненного объектам в Товузском районе в результате артобстрелов со стороны ВС Армении
Repsol в I полугодии нарастила чистый убыток до 2,5 млрд евро
Азербайджан в январе-мае экспортировал авиакеросина почти на $32 млн
Ирак возобновил добычу нефти на объекте, откуда в марте был эвакуирован персонал из-за COVID-19
В Азербайджане за сутки выявлено 347 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
Азербайджан намерен присоединиться к Конвенции СЕ по борьбе с торговлей человеческими органами
Число жертв коронавируса в мире превысило 623 тыс., число инфицированных - 15 млн
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
ВТБ (Азербайджан) запустил выдачу кредитов через Facebook
Уважаемые работники средств массовой информации Азербайджана!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб