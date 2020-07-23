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Дальнее зарубежье 23.07.2020 16:04

Суд в Гамбурге приговорил к условному сроку бывшего охранника СС концлагеря Штуттгоф

Земельный суд Гамбурга приговорил Бруно Д., который был охранником в концлагере Штуттгоф, к двум годам условного заключения, сообщает в четверг агентство dpa.

Мужчина, которому сейчас 93 года, обвиняется в пособничестве в убийствах в 5232 случаях, защита требовала освобождения подсудимого. На момент преступлений Бруно Д. было 17 лет, поэтому его приговорили по кодексу для несовершеннолетних.

По данным стороны обвинения, с 9 августа 1944 по 26 апреля 1945 года мужчина служил охранником в концентрационном лагере под Гданьском. Обвиняемый признал этот факт, но указал, что сделал это не добровольно - он был солдатом вермахта и из-за диагностированного порока сердца был признан негодным для фронта, тогда командование направило его в концлагерь.

В своем последнем слове обвиняемый попросил прощения у выживших в концлагере людей и их родственников, на процессе присутствовало около 40 обвинителей, большинство из них - выжившие бывшие узники концлагеря. Четверо из них высказались в суде лично, еще двое передали видеообращения. Они рассказывали о ежедневных издевательствах, побоях, многочасовых построениях, казнях, голоде и эпидемии сыпного тифа.

Большинство узников лагеря Штуттгоф умерли от голода, истощения и болезней. По данным немецких СМИ, в этом лагере находились родные Клауса фон Штауффенберга, участника провалившегося покушения на Адольфа Гитлера. Обвиняемому вменили пособничество в убийствах в 5232 случаях - из этого числа 30 человек расстреляли в крематории, 200 человек погибли в газовых камерах - их отравили газом "Циклон Б". Как минимум 500 человек умерли от истощения.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СУД, КОНЦЛАГЕРЬ, ОХРАННИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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