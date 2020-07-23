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Дальнее зарубежье 23.07.2020 16:10

МИД КНР отвергает обвинения США в краже интеллектуальной собственности

Обвинения американской стороны в отношении Китая направлены на то, чтобы "опорочить" Пекин, заявили в четверг в МИД КНР.

"Эти обвинения являются злонамеренными, и их единственная цель - это опорочить Китай", - приводит агентство "ЭФЭ" слова представителя ведомства Вана Вэньбиня.

Он назвал закрытие китайского консульства в Хьюстоне в штате Техас "абсолютно неоправданной мерой".

Представитель МИД Китая также напомнил, что Пекин ответит на этот шаг со стороны Вашингтона.

Накануне в госдепе США заявили, что такое решение принято, чтобы обеспечить защиту американской интеллектуальной собственности.

Американские власти на этой неделе распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса

Согласно обнародованному 21 июля заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее в июле сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

В свою очередь Пекин до этого объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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