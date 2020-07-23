МИД КНР отвергает обвинения США в краже интеллектуальной собственности

Обвинения американской стороны в отношении Китая направлены на то, чтобы "опорочить" Пекин, заявили в четверг в МИД КНР.
"Эти обвинения являются злонамеренными, и их единственная цель - это опорочить Китай", - приводит агентство "ЭФЭ" слова представителя ведомства Вана Вэньбиня.
Он назвал закрытие китайского консульства в Хьюстоне в штате Техас "абсолютно неоправданной мерой".
Представитель МИД Китая также напомнил, что Пекин ответит на этот шаг со стороны Вашингтона.
Накануне в госдепе США заявили, что такое решение принято, чтобы обеспечить защиту американской интеллектуальной собственности.
Американские власти на этой неделе распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.
Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса
Согласно обнародованному 21 июля заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.
Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.
Между тем, президент США Дональд Трамп ранее в июле сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.
В свою очередь Пекин до этого объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.
Баку призвал ряд стран усилить защиту дипмиссий Азербайджана от армянских радикалов - МИД
Безопасность дипмиссий Азербайджана за рубежом будет пересмотрена – МИД
Азербайджан начал оценку ущерба, причиненного объектам в Товузском районе в результате артобстрелов со стороны ВС Армении
Repsol в I полугодии нарастила чистый убыток до 2,5 млрд евро
Азербайджан в январе-мае экспортировал авиакеросина почти на $32 млн
Ирак возобновил добычу нефти на объекте, откуда в марте был эвакуирован персонал из-за COVID-19
В Азербайджане за сутки выявлено 347 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
Азербайджан намерен присоединиться к Конвенции СЕ по борьбе с торговлей человеческими органами
Число жертв коронавируса в мире превысило 623 тыс., число инфицированных - 15 млн
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
ВТБ (Азербайджан) запустил выдачу кредитов через Facebook
Уважаемые работники средств массовой информации Азербайджана!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб