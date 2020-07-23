Нефтяные цены перешли к снижению, Brent - $44,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 составляет $44,19 за баррель, что на $0,1 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,05 (0,12%) - до $41,85 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта умеренно дорожали на сообщении CNBC, согласно которому республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

"Мы наблюдаем некоторый оптимизм по поводу того, что Конгресс может достигнуть какой-то краткосрочной договоренности, чтобы выделить деньги потребителям", - отметил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует S&P Global Platts.

Однако давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно влияния напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином на выполнение первый фазы торгового соглашения между двумя странами.

В среду сообщалось, что власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. "Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

В то же время, старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя считает, что Дональд Трамп "нуждается в сильной экономике и не может позволить, чтобы Китай не соблюдал торговую сделку, поэтому в конечном итоге мы увидим деэскалацию".

Помимо этого, накануне данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 июля, на 4,892 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей.