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СНГ 23.07.2020 15:20

Лукашенко пригрозил выдворением из Белоруссии иноСМИ, которые зовут на майданы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ за призывы к беспорядкам.

"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - заявил Лукашенко на совещании в четверг.

Согласно сообщению госагентства "БелТА", Лукашенко призвал принимать в подобных случаях меры. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНОСМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]