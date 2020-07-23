В Белоруссии за сутки выявлено 167 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 23 июля зарегистрированы 66 тыс. 688 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 167 случаев против 173 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 519 (на 22 июля - 513) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 23 июля выздоровели и выписаны 59 тыс. 439 пациентов (на 22 июля - 59 тыс. 061), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 378 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 219,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 22 июля - 1 млн 209,4