Британские парламентарии в четверг высказали опасения, что Британия рискует превратиться в "культурную пустыню" из-за массовых увольнений работников сферы искусства и закрытия культурных учреждений в период пандемии коронавируса, пишет газета The Independent.
Парламентский комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту подготовил доклад о ситуации в сфере культуры в Британии. Его авторы утверждает, что британское правительство долгое время не признавало масштаб угрозы, нависшей над культурными учреждениями страны.
Авторы доклада приветствовали решение правительства выделить на поддержку культурных учреждений страны около 1,57 млрд фунтов стерлингов, однако, они считают, что решение принято слишком поздно, ведь многие галереи и культурные центры уже окончательно закрылись, не пережив кризиса. Они также раскритиковали то, что правительство предприняло значительные усилия, чтобы помочь профессиональному футболу, но при этом - не стало в достаточной степени поддерживать театры.
"Год от года театры посещает больше людей, чем футбольные матчи лиги, и в то время как для возобновления профессионального футбола были предприняты значительные усилия, дорожная карта правительства для открытия театров была медленной и расплывчатой", - цитирует издание авторов доклада.
Глава комитета, член парламента от Консервативной партии Джулиан Найт заявил, что Британия "рискует, если мы не будем осторожными, превратиться в культурную пустыню".
"Мы первые во всем мире в том, что касается вопросов культуры, и тот ущерб, который сейчас наносится, если с ним не разобраться должным образом, может привести к разрушению нашей культурной и спортивной инфраструктуры", - убежден он.
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