Украина подписала меморандум с ЕС о получении макрофинансовой помощи EUR1,2 млрд

Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении страной макрофинансовой помощи на сумму EUR1,2 млрд.

С украинской стороны документы подписаны министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.