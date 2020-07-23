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СНГ 23.07.2020 17:13

Украина подписала меморандум с ЕС о получении макрофинансовой помощи EUR1,2 млрд

Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении страной макрофинансовой помощи на сумму EUR1,2 млрд.

С украинской стороны документы подписаны министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ФИНПОМОЩЬ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]