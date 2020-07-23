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Инфраструктура и тендеры 23.07.2020 16:20

Минтруда Азербайджана направит свыше 34,5 млн манатов на строительство 500 частных домов семьям шехидов и инвалидов Карабаха

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана привлекло ЗАО “Avalon-12” к строительству частных домов семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен контракт на строительство 500 частных домов в 34 городах и районах: Агджабеди, Агдаш, Агсу, Астара, Барда, Бейлаган, Билясувар, Джалилабад, Геранбой, Гейгель, Гаджигабул, Исмаиллы, Масаллы, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Самух, Сиязань, Шабран, Шемаха, Ширван, Шамкир, Тертер, Товуз, Уджар, Хачмаз, Ярдымлы, Евлах, Загаталы, Гах, Газах, Гобустан, Гусар.

Сумма заключенного контракта - 34 млн 539,616 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, ДОМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]