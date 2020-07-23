Минтруда Азербайджана направит свыше 34,5 млн манатов на строительство 500 частных домов семьям шехидов и инвалидов Карабаха

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана привлекло ЗАО “Avalon-12” к строительству частных домов семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен контракт на строительство 500 частных домов в 34 городах и районах: Агджабеди, Агдаш, Агсу, Астара, Барда, Бейлаган, Билясувар, Джалилабад, Геранбой, Гейгель, Гаджигабул, Исмаиллы, Масаллы, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Самух, Сиязань, Шабран, Шемаха, Ширван, Шамкир, Тертер, Товуз, Уджар, Хачмаз, Ярдымлы, Евлах, Загаталы, Гах, Газах, Гобустан, Гусар.

Сумма заключенного контракта - 34 млн 539,616 тыс. манатов.

Х.Насирзаде