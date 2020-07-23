В Азербайджане за сутки выявлено 347 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 347 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время вылечился 531 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 28980, число вылечившихся – 20974, скончались - 391.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,615 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,829 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 658,782 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков