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Дальнее зарубежье 23.07.2020 17:03

Только Хиллари Клинтон - более злостный нарушитель законов, чем Болтон, уверен Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что один из худших известных ему нарушителей закона - это его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

"Джон Болтон, за исключением Хилари (Клинтон - ИФ), - самый худший нарушитель из всех", - написал Трамп в твиттере.

Такой подписью Трамп сопроводил "репост" сообщения бывшего аналитика ЦРУ, который написал, что к тюремному заключению приговорили инженера военно-промышленной компании Raytheon за "неправильное обращение с секретной информацией".

"Хиллари Клинтон совершила то же самое преступление, но ей даже не предъявили обвинения", - указал бывший аналитик ЦРУ Бак Секстон.

Ранее Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента в крайне невыгодном свете. Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации в написанной им книге.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, БОЛТОН, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]