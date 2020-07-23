Только Хиллари Клинтон - более злостный нарушитель законов, чем Болтон, уверен Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что один из худших известных ему нарушителей закона - это его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

"Джон Болтон, за исключением Хилари (Клинтон - ИФ), - самый худший нарушитель из всех", - написал Трамп в твиттере.

Такой подписью Трамп сопроводил "репост" сообщения бывшего аналитика ЦРУ, который написал, что к тюремному заключению приговорили инженера военно-промышленной компании Raytheon за "неправильное обращение с секретной информацией".

"Хиллари Клинтон совершила то же самое преступление, но ей даже не предъявили обвинения", - указал бывший аналитик ЦРУ Бак Секстон.

Ранее Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента в крайне невыгодном свете. Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации в написанной им книге.