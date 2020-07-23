В Вашингтоне из-за COVID-19 закрыли два кафе, куда ходили сотрудники Белого дома

В Вашингтоне закрыли два кафе, которые часто посещают сотрудники Белого дома после обнаружения у работника коронавируса COVID-19, пишет в четверг газета The Hill.

Кафе закрыли на этой неделе. Одно из них находится в административном здании Эйзенхауэра, а второе - в новом административном здании.

Источник в администрации президента США Дональда Трампа на условиях анонимности рассказал The New York Times, что Белый дом уведомил сотрудников о закрытии кафетериев, но уходить на самоизоляцию их не просили.

Кроме того, газета пишет, что, вероятно, в Белом доме отследили, с кем из сотрудников мог вступать в контакты заразившийся вирусом человек. Также сотрудников призвали следить за своим самочувствием и остаться дома, если они почувствуют себя нехорошо.