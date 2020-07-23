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Дальнее зарубежье 23.07.2020 20:41

В Вашингтоне из-за COVID-19 закрыли два кафе, куда ходили сотрудники Белого дома

В Вашингтоне закрыли два кафе, которые часто посещают сотрудники Белого дома после обнаружения у работника коронавируса COVID-19, пишет в четверг газета The Hill.

Кафе закрыли на этой неделе. Одно из них находится в административном здании Эйзенхауэра, а второе - в новом административном здании.

Источник в администрации президента США Дональда Трампа на условиях анонимности рассказал The New York Times, что Белый дом уведомил сотрудников о закрытии кафетериев, но уходить на самоизоляцию их не просили.

Кроме того, газета пишет, что, вероятно, в Белом доме отследили, с кем из сотрудников мог вступать в контакты заразившийся вирусом человек. Также сотрудников призвали следить за своим самочувствием и остаться дома, если они почувствуют себя нехорошо.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]