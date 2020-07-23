Литва подала иск к французской Veolia на 240 млн евро

Министерство энергетики Литвы в четверг подало в суд иск к французской энергогруппе Veolia и литовскому концерну Icor о возмещении ущерба на сумму более 240 млн евро.
Минэнерго сообщило, что требует возместить ущерб от компаний группы Veolia - Veolia Environnement, Veolia Energie International, Vilniaus Energija и Litesko, а также от концерна Icor и связанных с ними лиц.
"Такое дело в Литве является беспрецедентным, и это один из первых случаев, когда государство в гражданском порядке стремится к компенсации со стороны иностранного инвестора и связанных с ним лиц за ущерб, нанесенной всей экономике страны. Коррупционные действия, торговля влиянием, нечестные соглашения, ограничивающие конкуренцию, наносят большой экономический и репутационный ущерб государству, поэтому есть стремление к тому, чтобы ущерб, нанесенный подобными действиями, был возмещен", - говорится в сообщении ведомства.
Подачу иска агентству BNS подтвердили в Вильнюсском окружном суде. Он подан после того, как в мае почти все государства ЕС, включая Литву и Францию, подписали международное соглашение, требующее, чтобы инвесторы и государства-члены союза отозвали в арбитражах свои иски, которые проходят в рамках двухсторонних договоров о защите инвестиций.
Заявлением в национальные суды переносятся требования, которые Литва в 2017 году предъявила Veolia во встречном иске в Вашингтонском арбитраже.
Литва намерена доказать, что Veolia и Icor в 1999-2003 годах незаконными путами добивались договоров об аренде теплового хозяйства в десятках самоуправлений и незаконно обогащались за счет потребителей.
В марте этого года появились сообщения, что мэрия Вильнюса и находящиеся в ее управлении "Вильнюсские теплосети" (Vilniaus silumos tinklai, VST) стремятся взыскать в Стокгольмском арбитраже с Veolia, которая в 2002-2017 годах арендовала тепловое хозяйство столицы, с 400 млн евро до 560 млн евро.
В начале 2016 года находящиеся в управлении Veolia компании подали иск в Вашингтонский арбитраж с требованием возместить около 120 млн евро убытков, понесенных, по их утверждению, в связи с нечестным поведением и присвоением инвестиций в Литве. Позднее сумма сократилась до 79 млн евро.
Veolia утверждает, что сама и дочерние Vilniaus energija и Litesko понесли ущерб от действий литовских властей - из-за "несправедливых и дискриминирующих изменений в правовых актах и решений в сфере регулирования деятельности". Она пока не отозвала свой иск из Вашингтонского арбитража, рассмотрение дела перенесено на весну 2021 года.
Veolia (Париж) ранее называлась Vivendi. В 1999 году она объединила компании Vivendi Water (водоснабжение и водоотведение), Onyx (коммунальные услуги, утилизация отходов), Dalkia (энергетика) и Connex (транспортные услуги), а телекоммуникационный и медиа-бизнес был выделен в отдельную группу Vivendi Universal. В 2003 году группа изменила название на Veolia Environnement, с 2005 года четыре подразделения компании стали работать под единым названием. Среди крупнейших акционеров - Electricite de France.
Icor начала свою деятельность в 1990 году и является одной из крупнейших корпоративных групп в регионе. Корпорация объединяет около 100 компании, работающих в сфере коммунальных услуг, промышленности и энергетики, торговли нефтепродуктами и недвижимости.
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