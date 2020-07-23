Литва выдала России обвиняемого в подделке документов на 500 млн руб

Обвиняемый в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов на сумму 513 млн рублей гражданин РФ Петр Мельников экстрадирован в четверг в Россию из Литвы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Генпрокуратуре.
"Сегодня компетентные органы Литовской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Петра Мельникова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами)", - сказали в надзорном ведомстве.
По данным следствия, с января 2010 года по январь 2014 года во Владимире Мельников "изготовил и сбыл распоряжения о переводе денежных средств и документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема и выдачи денежных средств, на сумму свыше 513 млн рублей".
С целью сокрытия данной схемы между организациями подконтрольными членам преступной группы производилось транзитное перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для обналичивания через счета юридических и физических лиц. "Такая преступная схема использовалась для сокрытия Мельниковым и другими членами преступной группы незаконной деятельности лиц, пользовавшихся услугами по обналичиванию денежных средств за вычетом от общей суммы от 2,2 до 3%", - заявили в Генпрокуратуре.
После возбуждения уголовного дела Мельников скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В июле 2018 года он был объявлен в международный розыск. В июле 2020 года Литва удовлетворила запрос Генпрокуратуры о его выдаче.
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