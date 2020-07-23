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СНГ 23.07.2020 21:43

Литва выдала России обвиняемого в подделке документов на 500 млн руб

Обвиняемый в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов на сумму 513 млн рублей гражданин РФ Петр Мельников экстрадирован в четверг в Россию из Литвы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Генпрокуратуре.

"Сегодня компетентные органы Литовской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Петра Мельникова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами)", - сказали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, с января 2010 года по январь 2014 года во Владимире Мельников "изготовил и сбыл распоряжения о переводе денежных средств и документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема и выдачи денежных средств, на сумму свыше 513 млн рублей".

С целью сокрытия данной схемы между организациями подконтрольными членам преступной группы производилось транзитное перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для обналичивания через счета юридических и физических лиц. "Такая преступная схема использовалась для сокрытия Мельниковым и другими членами преступной группы незаконной деятельности лиц, пользовавшихся услугами по обналичиванию денежных средств за вычетом от общей суммы от 2,2 до 3%", - заявили в Генпрокуратуре.

После возбуждения уголовного дела Мельников скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В июле 2018 года он был объявлен в международный розыск. В июле 2020 года Литва удовлетворила запрос Генпрокуратуры о его выдаче.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛИТВА, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]