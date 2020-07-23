В ЕС считают маловероятным соглашение с Лондоном из-за разногласий по правилам конкуренции и рыболовству

Соглашение между Европейским союзом и Великобританией о будущих отношениях в данный момент представляется маловероятным, заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Из-за своего нынешнего отказа от обязательств по условиям открытой и честной конкуренции и от сбалансированного соглашения о рыболовстве Великобритания делает торговое соглашение в данный момент маловероятным", - сказал он, выступая перед послами 27 стран ЕС в Лондоне после 6-го раунда переговоров с британскими партнерами.

Текст выступления распространен в четверг в Брюсселе пресс-службой Еврокомиссии.

Барнье уточнил, что наряду с некоторым прогрессом в переговорах о будущих отношениях с ЕС после Brexit по двум упомянутым пунктам Великобритания "снова не продемонстрировала готовность выйти из тупика".

В области обеспечения равных условий конкуренции, по его словам, камнем преткновения остаются условия государственной помощи предприятиям, а также нормы по климату, окружающей среде, трудовому и социальному праву. Лондон отказывается от эффективных мер, которые позволили бы избежать снижения стандартов.

"Мы хотим торговать с Великобританией без тарифов, без квот, но и без недобросовестной конкуренции. И я уверен, что британский бизнес тоже этого хочет", - заявил Барнье, отметив, что определенность для британского бизнеса не может быть достигнута ценой долгосрочной неопределенности и неблагоприятных условий для бизнеса в ЕС.

"Мы уважаем политический выбор правительства Великобритании и готовы работать над решениями, - сказал переговорщик. - Но ЕС не может и не согласится оплачивать счет за политический выбор Великобритании".

Что касается рыболовства, то Великобритания, по словам Барнье, фактически просит почти полностью изгнать рыболовный флот ЕС из британских вод.

"Это просто неприемлемо", - заявил он.

ЕС уважает право Великобритании быть независимым прибрежным государством и готов в будущем соглашении к возможным изменениям в пользу британских рыбаков, но общие рыбные запасы должны управляться совместно, в соответствии с международным правом и принципом ответственного и устойчивого управления ресурсами.

"Любое соглашение не должно привести к частичному уничтожению рыбной отрасли ЕС", - заявил Барнье, подчеркнув, что сбалансированное, устойчивое и долгосрочное решение должно защитить интересы людей, чьи средства к существованию зависят от рыболовства.

Великобритания решила покинуть единый рынок ЕС и таможенный союз 1 января 2021 года, поэтому соглашение о новых отношениях должно быть достигнуто не позднее октября.