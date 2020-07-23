Переговоры в рамках сирийского Конституционного комитета возобновятся в Женеве в конце августа

Возобновление переговоров Конституционного комитета Сирии запланировано на 24 августа в Женеве, сообщил в четверг сопредседатель комитета Хади аль-Бахра.

"Я общался со спецпредставителем (ООН по Сирии Гейром Педерсеном) по телефону. Мы обсудили нынешнее положение дел и меры поддержки работы Конституционного комитета. Он пригласил нас на встречу в Женеве 24 августа", - написал аль-Бахра в фейсбуке.

Он отметил, что "Педерсен указал на важность следующего раунда переговоров, поскольку стороны должны компенсировать потерянное из-за пандемии COVID-19 время".

"Мы заверили Педерсена в нашем постоянном желании продвигать работу Конституционного комитета и в намерении наших представителей стремиться к позитиву для того, чтобы завершить изначально возложенную на нас миссию в кратчайшее по возможности время", - отметил аль-Бахра.