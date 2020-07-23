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Дальнее зарубежье 23.07.2020 21:32

Переговоры в рамках сирийского Конституционного комитета возобновятся в Женеве в конце августа

Возобновление переговоров Конституционного комитета Сирии запланировано на 24 августа в Женеве, сообщил в четверг сопредседатель комитета Хади аль-Бахра.

"Я общался со спецпредставителем (ООН по Сирии Гейром Педерсеном) по телефону. Мы обсудили нынешнее положение дел и меры поддержки работы Конституционного комитета. Он пригласил нас на встречу в Женеве 24 августа", - написал аль-Бахра в фейсбуке.

Он отметил, что "Педерсен указал на важность следующего раунда переговоров, поскольку стороны должны компенсировать потерянное из-за пандемии COVID-19 время".

"Мы заверили Педерсена в нашем постоянном желании продвигать работу Конституционного комитета и в намерении наших представителей стремиться к позитиву для того, чтобы завершить изначально возложенную на нас миссию в кратчайшее по возможности время", - отметил аль-Бахра.

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Тэги: СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, КОМИТЕТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]