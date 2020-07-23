Более 300 человек заразились коронавирусом в Молдавии за сутки, общее число превысило 22 тыс. - Минздрав

Общее количество заразившихся коронавирусом в Молдавии превысило 22 тысячи человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты в четверг.
"Сегодня были обработаны 1886 тестов, из которых 1328 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 307 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 22 105 человек", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, в четверг из медицинских учреждений страны были выписаны еще 318 пациентов, выздоровевших от коронавируса. В то же время, за последние 24 часа скончалось еще семь человек.
"Таким образом, из 22 105 человек, заболевших коронавирусом, излечились 15 174 человека, 719 человек скончалось. Общее количество активных случаев коронавируса составляет 6212. Из них 407 человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе 27 подключено к аппарату искусственной вентиляции легких", - уточняет пресс-служба минздрава.
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