Глава МИД Азербайджана примет участие в Анатолийском дипломатическом форуме

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Баку Эркан Озоралом, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи Байрамов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между двумя странами во всех других областях и в различных форматах, выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет продолжать развиваться.

Министр проинформировал посла о том, что начиная с 12 июля ВС Армении в ходе очередной провокации обстреляли военные позиции ВС Азербайджана, а также населенные пункты на азербайджано-армянское границе в направлении Товузского района, в ходе которых погибли военнослужащие и мирные жители.

«В этой связи Байрамов также отметил, что радикальные армянские силы совершили акты вандализма и агрессии против наших дипломатических миссий и мирных азербайджанских демонстрантов, протестующих против провокации, совершенной Арменией. Отметив, что в последнее время радикальные армянские дашнаки стали более активными, министр не исключил новых провокаций с их стороны в отношении дипломатических миссий Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Посол Озорал, в свою очередь, отметил, что Анатолийский дипломатический форум будет проведен 28 июля в формате видеоконференции и передал письмо-приглашение Байрамову. Кроме этого, посол передал министру приглашение от его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу посетить с визитом Турцию.

«Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщает МИД.

Х.Насирзаде