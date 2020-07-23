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ТЭК 23.07.2020 19:59

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $43,98 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в четверг вечером, продолжая снижение предыдущей сессии, спровоцированное данными о неожиданном росте запасов в США.

Участники рынка опасаются, что увеличение числа случаев заражения коронавирусом и обострение напряженности в отношениях США и Китая могут отрицательно сказаться на спросе на топливо, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $43,98 за баррель, что на $0,31 (0,7%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,17 (0,41%) - до $41,73 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта умеренно дорожали, при этом цена WTI коснулась сессионного максимума на уровне $42,4 за баррель, на сообщении CNBC, согласно которому республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

Однако давление на котировки оказывают опасения относительно влияния напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином на выполнение первый фазы торгового соглашения между двумя странами.

В среду сообщалось, что власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. "Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

В то же время старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя отмечает, что Дональд Трамп "нуждается в сильной экономике и не может позволить, чтобы Китай не соблюдал торговую сделку, поэтому в конечном итоге мы увидим деэскалацию".

Помимо этого, накануне данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 июля, на 4,892 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]