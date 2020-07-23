В Лондоне обеспокоены возможным испытанием Россией космического оружия

В британском Космическом управлении выразили обеспокоенность испытаниями противоракетных вооружений, предпринятых Россией.
"Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам", - говорится в заявлении, распространенном в четверг от имени главы Космического управления Великобритании Харви Смита.
"Мы призываем Россию воздержаться в дальнейшем от таких испытаний и продолжить конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами ради ответственного поведения в космосе", - отметил он.
Ранее британская пресса сообщала, что и у космического командования США есть доказательства того, что Россия якобы испытала противоракетное оружие космического базирования.
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