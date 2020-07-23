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Дальнее зарубежье 23.07.2020 22:27

В Лондоне обеспокоены возможным испытанием Россией космического оружия

В британском Космическом управлении выразили обеспокоенность испытаниями противоракетных вооружений, предпринятых Россией.

"Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам", - говорится в заявлении, распространенном в четверг от имени главы Космического управления Великобритании Харви Смита.

"Мы призываем Россию воздержаться в дальнейшем от таких испытаний и продолжить конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами ради ответственного поведения в космосе", - отметил он.

Ранее британская пресса сообщала, что и у космического командования США есть доказательства того, что Россия якобы испытала противоракетное оружие космического базирования.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, КОСМОС, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]