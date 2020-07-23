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Карабахский конфликт 23.07.2020 20:37

Главы МИД РФ и Турции обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в четверг по телефону текущую ситуацию в Закавказье, включая обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана, а также ливийскую проблематику.

"В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.

"Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, "в продолжение российско-турецких межведомственных консультаций в Анкаре 21-22 июля министры подтвердили необходимость дальнейшего обмена мнениями о путях скорейшей нормализации в Ливии, прекращения боевых действий и налаживания межливийского диалога при участии ООН".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]