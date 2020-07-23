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Социум 23.07.2020 21:06

В Азербайджане обеспечение питьевой населения должно достигнуть 100% - президент Алиев

Обеспечение населения Азербайджана питьевой водой за последние 16 лет увеличилось до 70%, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В 2004 году, когда была принята первая Госпрограмма социально-экономического развития регионов, обеспечение питьевой водой в Азербайджана было на уровне 40%. Сегодня эта цифра достигла 70%. Число граждан в Баку, регулярно получавших питьевую воду, составляло 29%, а на сегодня эта цифра достигла около 82%. В регионах охват населения питьевой водой составлял всего 9%, сегодня - 63%. Это действительно историческое достижение. Мы сделали это, прежде всего, для здоровья людей, экономического и сельскохозяйственного развития”, - сказал Алиев в четверг на видеосовещании, посвященном состоянию водных ресурсов.

По его словам, несмотря на это, не были достигнуты желаемые результаты. В этой связи президент подчеркнул, что отныне проекты питьевой воды и проекты мелиорации будут в повестке дня отмечаться как наиболее важные.

«Основная цель сегодняшней встречи - устранить ошибки и недостатки в этой области в ближайшие годы, разработать и представить единый механизм управления, и мы будем последовательно реализовывать наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы действий. В результате чего обеспечение питьевой водой и поливной водой в Азербайджане должны составить 100%», - подчеркнул глава государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]