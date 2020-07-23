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Дальнее зарубежье 23.07.2020 21:08

Путин и Трамп выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия - Кремль

В ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждались перспективы экономического сотрудничества, была дана положительная оценка совместным усилиям в противодействии коронавирусу.

"Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается также, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон".

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ТОРГОВЛЯ, COVID


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]