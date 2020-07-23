Путин и Трамп выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия - Кремль

В ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждались перспективы экономического сотрудничества, была дана положительная оценка совместным усилиям в противодействии коронавирусу.
"Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается также, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон".
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.
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