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Дальнее зарубежье 23.07.2020 21:10

Трамп в беседе с Путиным выразил надежду на то, что гонки вооружений между КНР, РФ и США удастся избежать

Важные аспекты двустороннего сотрудничества, а также мировые проблемы обсудили в четверг в телефонном разговоре президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене", - написал Дир с своем твиттере.

Кроме того, по его словам, собеседники обсудили пути борьбы с пандемией коронавируса и продолжение открытия мировой экономики.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]