Трамп в беседе с Путиным выразил надежду на то, что гонки вооружений между КНР, РФ и США удастся избежать

Важные аспекты двустороннего сотрудничества, а также мировые проблемы обсудили в четверг в телефонном разговоре президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене", - написал Дир с своем твиттере.

Кроме того, по его словам, собеседники обсудили пути борьбы с пандемией коронавируса и продолжение открытия мировой экономики.