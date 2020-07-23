Алиев обвинил ряд органов в халатности, повлекшую засуху в 2019 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил крайнее недовольство работой соответствующих органов, занимающихся распределением водных ресурсов, пассивная деятельность которых привела к тому, что в 2019 году страна столкнулась с засухой.

«Прошлогодняя засуха нам показала, что мы не готовы к этому кризису. Соответствующие органы не смогли правильно определить, что делать в кризисной ситуации. Вот почему в прошлом году мы потеряли время. Если бы соответствующие органы активно действовали в прошлом году, не обвиняли бы друг друга и предприняли бы срочные меры, мы бы сегодня не столкнулись с этими проблемами. Эти проблемы оказывают негативное влияние, как на здоровье человека, так и на развитие сельского хозяйства. Потому что вода означает жизнь. Здоровье людей во многом зависит от чистой питьевой воды», - сказал Алиев в четверг на видеосовещании, посвященном состоянию водных ресурсов.

Глава государства отметил, что в Администрацию президента поступают десятки писем от фермеров, описывающих халатное отношение соответствующих ведомств, что привело к засухе.

«Мы должны решать эти проблемы комплексно, чтобы подготовиться к неприятному сценарию и трудностям, вызванным естественными проблемами в будущем»,- отметил Алиев.

Другой проблемой в этом вопросе президент выделил грубые ошибки в реализации инвестиционных программ.

«Не было строгого контроля над инвестиционной программой, что просили, им все выделяли. Но как потом это было потрачено? Этому должен быть положен конец. Отныне эту работу следует выполнять только согласованно», - подчеркнул глава государства.

Х.Насирзаде