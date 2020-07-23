Запасы воды в водохранилищах в 2016-2020гг снизились с 16,5 млрд кубометров до 11,1 млрд кубометров - Мустафаев

В вопросе эффективного распределения водных ресурсов в Азербайджане актуальным является модернизация систем охлаждения в секторе энергетики, считает вице-премьер Шахин Мустафаев.
«Одним из приоритетных вопросов является эффективное использование водных ресурсов в энергетике. Как известно, период полива в основном составляет пять месяцев: май-сентябрь. Следует изучить возможность модернизации систем охлаждения тепловых электростанций с целью увеличения водных ресурсов в периоды неорошения, включая зимние месяцы, для обеспечения экономного использования воды для охлаждения на этих станциях, для оптимизации частоты электроэнергии в стране», - сказал Мустафаев в четверг на совещании, посвященном состоянию водных ресурсов.
По его словам, в этой связи для достижения целей необходимо реализовать следующие вопросы: подготовить предложения по обеспечению водоснабжения населенных пунктов, расположенных в Кура-Аразской низменности и водоснабжения из реки Кура за счет альтернативных источников; изучить доступ к подземным, очищенным сточным водам и воде Каспийского моря; подготовить и утвердить правил заказа, проектирования, бурения, а также эксплуатации субартезианских и артезианских скважин; содействовать применению современных технологий в ирригации сельхозпроизводителями; разработать новый механизм льготного использования поливной воды.
Вице-премьер отметил, что за последние годы существенно сократились объемы водных запасов Азербайджана.
«В настоящее время запасы воды в основных водохранилищах составляют 11,1 млрд кубометров, тогда как их вместимость равна 20,5 млрд кубометров. При этом мертвый объем водохранилищ составляет 8,6 млрд кубометров. Для сравнения запасы воды в водохранилищах в 2019 году составляли 12,9 млрд кубометров, в 2018г - 14,1 млрд кубометров, в 2017г - 14,2 млрд кубометров, в 2016г - 16,5 млрд кубометров. В то же время в стратегически важном Мингячевирском водохранилище имеется 8,8 млрд кубометров воды против вместимости 15,7 млрд кубометров, из которых 7 млрд кубометров - мертвый объем. Однако, объем воды в этом водохранилище в 2019 году составлял 9,7 млрд кубометров, в 2018 году - 10,9 млрд кубометров, в 2017 году - 11,6 млрд кубометров, в 2016 году - 13,6 млрд кубометров», - добавил Мустафаев.
Х.Насирзаде
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