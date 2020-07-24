России приходится непросто в борьбе с коронавирусом, считает Трамп

России непросто в том, что касается борьбы против коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я поговорил с президентом России Путиным. России приходится непросто с вирусом, особенно - в Москве", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп и Путин провели телефонный разговор в четверг. В Белом доме сообщали, что лидеры США и РФ, в частности, обсудили тему борьбы против пандемии коронавируса COVID-19.