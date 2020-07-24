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СНГ 24.07.2020 09:28

России приходится непросто в борьбе с коронавирусом, считает Трамп

России непросто в том, что касается борьбы против коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я поговорил с президентом России Путиным. России приходится непросто с вирусом, особенно - в Москве", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп и Путин провели телефонный разговор в четверг. В Белом доме сообщали, что лидеры США и РФ, в частности, обсудили тему борьбы против пандемии коронавируса COVID-19.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]