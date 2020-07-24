Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань - МИД КНР

МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань.
"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорится в сообщении МИД.
В нем отмечается, что 21 июля американская сторона в одностороннем порядке внезапно потребовала, чтобы китайская сторона закрыла генеральное консульство в Хьюстоне, "грубо нарушив основные нормы международного права и международных отношений и соответствующие положения консульского договора между США и Китаем"
"Вышеупомянутые инициативы китайской стороны являются оправданной и необходимой реакцией на необоснованные действия Соединенных Штатов в соответствии с основными нормами международного права и международных отношений, а также с дипломатической практикой", - подчеркнул МИД Китая.
Он отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию в отношениях между Китаем и лежит исключительно на американской стороне.
"Мы еще раз призываем американскую сторону немедленно отменить ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.
Главный редактор газеты "Хуаньцю шиьбао" (на английском издается как Global Times) Ху Сицзинь, комментируя решение Китая, заявил, что это вынужденная мера.
"В противном случае авторитет Китая, как великой державы, рухнет, а наша линия обороны в сложных условиях развалится", - подчеркнул он, добавив, что "китайская сторона сформировала план дальнейших действий на случай, если США станут еще более агрессивными".
Как сообщалось, власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.
Президент США Дональд Трамп завил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.
Посольство Китая в США назвало решение американских властей о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне политической провокацией и нарушением международных законов.
"Это - политическая провокация, в одностороннем порядке предпринятая американской стороной, серьезно нарушающая международное право, основные нормы, регулирующие международные отношения, а также двустороннее консульское соглашение между Китаем и США", - говорится в распространенном посольством заявлении.
Дипмиссия подчеркнула: "Китай решительно осуждает и выступает против такого возмутительного и неоправданного шага, который саботирует китайско-американские отношения".
"Мы призываем американскую сторону немедленно отменить это ошибочное решение. В противном случае Китаю придется ответить законными и необходимыми действиями" - говорится в заявлении.
С аналогичными заявлениями выступила в твиттере официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, эту позицию Китая подтвердил на брифинге представитель МИД Ван Вэньбинь.
Армения хочет сорвать переговоры по Карабаху - МИД Азербайджана
США примут дополнительные меры по обеспечению безопасности дипмиссий Азербайджана – посол в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 45 раз - Минобороны
Цены на нефть умеренно растут после снижения накануне, Brent - $43,46 за баррель
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю
Запасы воды в водохранилищах в 2016-2020гг снизились с 16,5 млрд кубометров до 11,1 млрд кубометров - Мустафаев
Число жертв коронавируса в мире превысило 632 тыс., число инфицированных - 15,4 млн
Успехи SpaceX доказывают перспективность работы частных компаний на рынке космических услуг - гендиректор "Главкосмоса"
Первая исламская молитва в храме Святой Софии будет длиться сутки
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
ВТБ (Азербайджан) запустил выдачу кредитов через Facebook
Уважаемые работники средств массовой информации Азербайджана!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб