Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань - МИД КНР

МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань.

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорится в сообщении МИД.

В нем отмечается, что 21 июля американская сторона в одностороннем порядке внезапно потребовала, чтобы китайская сторона закрыла генеральное консульство в Хьюстоне, "грубо нарушив основные нормы международного права и международных отношений и соответствующие положения консульского договора между США и Китаем"

"Вышеупомянутые инициативы китайской стороны являются оправданной и необходимой реакцией на необоснованные действия Соединенных Штатов в соответствии с основными нормами международного права и международных отношений, а также с дипломатической практикой", - подчеркнул МИД Китая.

Он отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию в отношениях между Китаем и лежит исключительно на американской стороне.

"Мы еще раз призываем американскую сторону немедленно отменить ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Главный редактор газеты "Хуаньцю шиьбао" (на английском издается как Global Times) Ху Сицзинь, комментируя решение Китая, заявил, что это вынужденная мера.

"В противном случае авторитет Китая, как великой державы, рухнет, а наша линия обороны в сложных условиях развалится", - подчеркнул он, добавив, что "китайская сторона сформировала план дальнейших действий на случай, если США станут еще более агрессивными".

Как сообщалось, власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп завил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.

Посольство Китая в США назвало решение американских властей о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне политической провокацией и нарушением международных законов.

"Это - политическая провокация, в одностороннем порядке предпринятая американской стороной, серьезно нарушающая международное право, основные нормы, регулирующие международные отношения, а также двустороннее консульское соглашение между Китаем и США", - говорится в распространенном посольством заявлении.

Дипмиссия подчеркнула: "Китай решительно осуждает и выступает против такого возмутительного и неоправданного шага, который саботирует китайско-американские отношения".

"Мы призываем американскую сторону немедленно отменить это ошибочное решение. В противном случае Китаю придется ответить законными и необходимыми действиями" - говорится в заявлении.

С аналогичными заявлениями выступила в твиттере официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, эту позицию Китая подтвердил на брифинге представитель МИД Ван Вэньбинь.