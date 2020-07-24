Сенат США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год принят в четверг в Сенате, "за" высказались 86 сенаторов, "против" - 14.
"Оборонный бюджет является важнейшей составляющей того, чтобы американцы чувствовали себя уверенно. Он подкрепляет нашу сдерживающую силу в отношении Китая и России. Проект включает пункты о расширении санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода "Северный поток 2". Эти санкции позволят остановить строительство этого трубопровода и устранить это геополитическое оружие России", - говорится в заявлении, распространенном от имени председателя Сенатской республиканской конференции Джона Баррассо.
Накануне проект оборонного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США, который в частности предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", сообщают местные СМИ.
В Палате представителей законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".
Проект оборонного бюджета на сумму $740,5 млрд, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $3,6 млрд для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $1 млрд на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса.
Что касается газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.
Кроме того, проект предусматривает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания".
Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.
Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу.
Ранее американский лидер угрожал наложить вето на проект.
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