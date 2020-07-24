Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9687 RUR   0.0239 GBR   2.1662 TRY   0.2482

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.07.2020 10:14

Сенат США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год принят в четверг в Сенате, "за" высказались 86 сенаторов, "против" - 14.

"Оборонный бюджет является важнейшей составляющей того, чтобы американцы чувствовали себя уверенно. Он подкрепляет нашу сдерживающую силу в отношении Китая и России. Проект включает пункты о расширении санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода "Северный поток 2". Эти санкции позволят остановить строительство этого трубопровода и устранить это геополитическое оружие России", - говорится в заявлении, распространенном от имени председателя Сенатской республиканской конференции Джона Баррассо.

Накануне проект оборонного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США, который в частности предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", сообщают местные СМИ.

В Палате представителей законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

Проект оборонного бюджета на сумму $740,5 млрд, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $3,6 млрд для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $1 млрд на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса.

Что касается газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, проект предусматривает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания".

Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее американский лидер угрожал наложить вето на проект.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТ, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


Похожие новости


В Сенате США просят главу ВОЗ объяснить позицию по коронавирусу Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа Сенат США проголосовал против вызова новых свидетелей в рамках процесса импичмента Трампа Больше половины американцев считают, что сенат должен лишить Трампа должности президента В сенате США начинается судебный процесс по импичменту Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]