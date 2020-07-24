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Правительство Британии не делится секретной информацией с комитетом по разведке парламента - газета

Правительство Великобритании не делится с комитетом парламента по деятельности служб разведки и безопасности секретной информацией, пишет газета The Guardian со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника британского правительства.

"Комитет не информируется о секретных данных разведки, и, хотя ему дают некоторое представление, он не получает ни одного исходного материала и определенно (получает информацию) не в режиме реального мнения", - сказал бывший высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что критически важные разведданные передаются ограниченному числу лиц - премьер-министру, высокопоставленным министрам и чиновникам. Комитет не имеет к ним доступа даже задним числом.

По мнению собеседника издания, 50-страничный доклад о предполагаемом вмешательстве России, представленный комитетом, явился результатом "некоторого уровня невежества".

Источник газеты добавил, что он направлен на "разрушение репутации" МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи (GCHQ).

Комитет по разведке парламента Великобритании накануне обнародовал доклад о роли российского влияния на страну, публикация которого откладывалась Лондоном более полугода. В нем, в частности, говорилось, что Британия является одной из основных мишеней для разведки России и дезинформации. Авторы доклада призвали британское руководство наделить большим количеством инструментом спецслужбы, чтобы достойно противостоять угрозе, которую они видят в деятельности России.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ДОКЛАД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]