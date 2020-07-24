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СНГ 24.07.2020 10:33

Генсек ООН призвал стороны конфликта на Украине придерживаться соглашений трехсторонней контактной группы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта в Донбассе соблюдать договоренности, направленные на прекращения огня на востоке Украины, достигнутые в ходе заседания трехсторонней контактной группы.

"Он (генсек ООН - ИФ) призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые продолжают больше всего страдать от продолжающихся боевых действий", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что генсек ООН настоятельно призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры в этом духе для обеспечения нового импульса в продолжающихся мирных усилиях "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

Дюжаррик добавил, что Гутерреш призывает облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения, а также обеспечить прогресс в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности.

Как сообщалось, накануне трехсторонняя Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон в Донбассе.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]